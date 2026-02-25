‘Dire di no era la scelta giusta’ | il retroscena su Peppe Vessicchio emoziona Sanremo

Il maestro ricordato al Festival di Sanremo. La prima serata del Festival di Sanremo si è tinta di emozione con l’omaggio a Peppe Vessicchio, la bacchetta più amata dell’Ariston. Un tributo sentito, nel primo Festival senza il maestro, scomparso lo scorso novembre, che ha lasciato un segno profondo nella storia della kermesse. Ma poche ore dopo, nello studio de La Volta Buona, è emerso un retroscena finora inedito che ha reso la serata ancora più carica di significato. Il retroscena sulla conduzione rifiutata. A raccontarlo è stata la figlia Alessia Vessicchio, che ha svelato come al padre fosse stata proposta la conduzione di una serata del Festival insieme a Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Un’occasione prestigiosa, che però il maestro avrebbe scelto di declinare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

