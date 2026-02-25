Dipendente si fa male mentre è in smart working | il tribunale le riconosce il risarcimento

Una sentenza che farà sicuramente storia quella del tribunale di Padova, che ha riconosciuto l'indennizzo per infortunio sul lavoro a una dipendente che si trovava in smart working. L'episodio, che si è verificato nell'aprile del 2022, potrà sicuramente essere ripreso come modello per molte altre cause che saranno dibattute in futuro. Stando a quanto riferito, la donna, un'impiegata nell'area amministrativa della sede centrale del Consorzio Del Bo, stava lavorando in casa per via delle restrizioni motivate dal Covid, quando è rimasta vittima di un incidente. Nel corso di una riunione in smart working, alcuni fogli le sono caduti, lei si è alzata per recuperarli, ha messo male il piede e si è fratturata la caviglia. Dopo aver contattato i soccorsi, la donna è stata portata in ospedale dove ha poi subìto un intervento chirurgico, con tanto di 137 giorni di inabilità al lavoro. Iscritta al sindacato FGU Gilda Unipd, la dipendente si informa sul da farsi e inizialmente l'Inail classifica l'infortunio come indennizzabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

