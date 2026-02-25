Dinosauro nano rivela segreti evolutivi in Patagonia

Un dinosauro grande come un gatto riscrive l’evoluzione dei teropodi Un minuscolo dinosauro vissuto 90 milioni di anni fa in Patagonia sta rivoluzionando la nostra comprensione dell’evoluzione dei teropodi. Il fossile, appartenente alla specie Alnashetri cerropoliciensis e scoperto nell’area fossilifera di La Buitrera, pesava meno di un chilogrammo ed è tra i più piccoli dinosauri non aviani mai trovati in Sud America. La sua importanza risiede nella completezza dello scheletro, che ha permesso agli studiosi di ricostruire con precisione l’anatomia degli alvarezsauri, un gruppo di teropodi noti per i loro denti minuscoli e gli arti anteriori corti. Secondo Peter Makovicky dell’University of Minnesota e Sebastiàn Apesteguìa dell’Universidad Maimònides di Buenos Aires, co-autori dello studio pubblicato su Nature, questo esemplare rappresenta una sorta di Stele di Rosetta paleontologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Can Yaman rivela i segreti del dietro le quinte di Sandokan

I messaggi segreti di Epstein su Salvini: tutto ciò rivela un piano internazionale (gli esperti sono molto preoccupati)