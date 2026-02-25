DiMartedì non teme Sanremo | Floris vola in prima serata e batte la concorrenza
In un martedì dominato dall’evento televisivo più imponente dell’anno, DiMartedì su La7 dimostra ancora una volta che l’autorevolezza paga. Anche contro la prima serata di Sanremo, il programma condotto da Giovanni Floris ottiene un solido 5,6% di share con 1.156.000 spettatori, raggiungendo picchi del 6,92% e 1.801.000 contatti. Numeri che raccontano una storia precisa: c’è un pubblico che, anche nelle serate-evento, sceglie il talk della Rete di Urbano Cairo. Il dato assume ancora più valore considerando la concorrenza straordinaria. Sanremo rappresenta da sempre una sorta di “buco nero” dell’audience, capace di assorbire milioni di telespettatori e di ridimensionare qualunque altra proposta. Eppure, DiMartedì non arretra, non cambia collocazione, non rinuncia alla propria identità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
