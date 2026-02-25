Promette risultati sorprendenti e milioni di visualizzazioni online, ma il digiuno intermittente funziona davvero? Una nuova revisione scientifica ridimensiona l’entusiasmo: la perdita di peso sarebbe minima e non così diversa dalle diete tradizionali. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

Flop digiuno intermittente, il ‘verdetto’: “Non porta a una maggiore perdita di peso”Il digiuno intermittente ha mostrato i suoi limiti, secondo uno studio recente che attribuisce il mancato risultato a una ridotta aderenza dei partecipanti.

Digiuno intermittente: studio rivela, per la perdita di peso non batte le diete tradizionali.Uno studio recente dimostra che il digiuno intermittente, molto popolare tra chi cerca di perdere peso, non supera le diete tradizionali.

Digiuno intermittente, un passo indietro. Perdita di peso è minima

Temi più discussi: Il digiuno intermittente non è meglio delle diete classiche: lo studio che cambia tutto; Sensori ambientali di quartiere: quando i cittadini misurano l’inquinamento; Problemi di microcircolo per 50% delle donne over 50, i consigli degli esperti; Tlc, Boccardelli (Luiss): Digitalizzazione leva per la crescita del Paese.

Digiuno intermittente: lo studio della Cochrane Collaboration che ne ridimensiona i beneficiUna revisione della Cochrane Collaboration su 22 studi dimostra che il digiuno intermittente non è più efficace delle diete tradizionali per perdere peso ... iodonna.it

Il digiuno intermittente è una dieta che sta andando molto di moda, ma purtroppo non fa miracoli per la perdita di pesoÈ improbabile che questa strategia alimentare sia migliore nel far perdere chili a chi è in sovrappeso e obeso rispetto alle diete ipocaloriche ... wired.it

Il digiuno intermittente fa davvero dimagrire più delle altre diete Una maxi-revisione scientifica smonta il mito: i chili persi sono pochi e non superiori ai metodi tradizionali https://bit.ly/_digiuno_intermittente_ - facebook.com facebook

Quali rischi corriamo con il digiuno intermittente “Il metodo alimentare di tendenza non è per tutti” x.com