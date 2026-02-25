Differenza tra Bloccare e Limitare su Instagram | cosa cambia davvero

differenza tra bloccare e limitare su instagram cosa cambia davvero
Privacy e Relazioni Digitali: guida alla scelta tra barriere definitive e filtri invisibili: quando conviene bloccare un contatto su Instagram e quando invece è meglio usare la funzione “Limita” Molti utenti confondono le due funzioni, ma bloccare e limitare su Instagram sono strumenti molto diversi. Sebbene sembrino simili, le loro ripercussioni sulla privacy e sulla comunicazione sono radicalmente diverse. Capire quale attivare può fare la differenza tra una gestione serena del profilo e un dramma diplomatico digitale. Navigare sui social media nel 2026 richiede una gestione oculata dei confini personali. Non tutti i contatti meritano la stessa “distanza”: a volte abbiamo bisogno di sparire completamente dai radar di qualcuno, altre volte desideriamo semplicemente filtrare un’insistenza molesta senza scatenare conflitti diretti. Il blocco è reciproco: anche tu non vedrai più il suo profilo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

