Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dalla prima medaglia italiana firmata Lollobrigida all’oro di Vittozzi nel biathlon, fino ai paralimpici Bertagnolli e Turra attesi ai Giochi paralimpici di Milano Cortina dal 6 marzo Nella seconda serata di Sanremo 2026, il palco dell’Ariston si trasforma nel ponte ideale tra le appena concluse Olimpiadi di Milano Cortina e l’attesa per le Paralimpiadi 2026, al via il prossimo 6 marzo. Questa sera, quattro eccellenze dello sport italiano – Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra – saranno sul palco per raccontare storie di sport e determinazione che vanno oltre le medaglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dietro le medaglie ci sono carriere, scelte e preparazione. Stasera a Sanremo lo sport entra all’Ariston con quattro storie molto diverse

Leggi anche: L’oro di Alysa Liu e Gu Ailing, storie diverse dietro a sorrisi e medaglie

Probabili formazioni Pisa Juve: le possibili scelte di Spalletti all’Arena Garibaldi. Ci sono diverse sorprese, ultimissimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavo...

Temi più discussi: Olimpiadi 2026, il medagliere finale: l’Italia dei record, trascinata dagli ori al femminile e dal…; Milano-Cortina, l’algoritmo dietro le medaglie: così l’intelligenza artificiale cambia sport e business; Johannes Hosflot Klaebo: sei medaglie d'oro, nessun limite, battuto il record di vittorie a Milano Cortina 2026 • Sci di fondo Olimpiadi; Diretta Milano Cortina 2026, medaglie Italia: news e risultati Olimpiadi live oggi 19 febbraio.

Le medaglie rotte a Milano Cortina verranno riparate, un problema al cordino dietro il casoDalla statunitense Breezy Johnson all'italiana Lucia Dalmasso, diversi atleti si erano trovati con le medaglie 'rotte' alle Olimpiadi ... adnkronos.com

Buonfiglio Dietro le medaglie c'è il lavoro e l'impegno di tante personeCORTINA (ITALPRESS) - 'Noi vediamo l'apice del risultato, la medaglia, ma dietro ogni medaglia c'è una storia e dietro ogni storia l'impegno di ... notizie.tiscali.it

Si sono chiuse con emozione e orgoglio le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Non solo medaglie e record: dietro i Giochi ci sono storie, volti e voci di chi li ha vissuti da protagonista, tra volontari, allenatori e giornalisti. (Link nei commenti) #winteroly - facebook.com facebook

Dietro alla Norvegia, nazione invernale per eccellenza, e gli Stati Uniti, superpotenza più numerosa di questi Giochi … CI SIAMO NOI !!! 41 medaglie 33 medaglie 30 medaglie Abbiamo fatto un’Olimpiade pazzesca #MilanoCortina2026 x.com