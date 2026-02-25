Diego rincorre l’ambulanza per 7 chilometri | il cane fedele segue il proprietario fino all’ospedale

Una storia di straordinaria fedeltà arriva dalla provincia di Salerno, dove un cane meticcio di nome Diego ha rincorso per circa 7 chilometri l’ambulanza che stava trasportando il suo proprietario ferito. L’uomo, senza fissa dimora, si era infortunato a seguito di una caduta a San Marzano sul Sarno ed era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. A raccontare l’episodio è stata Gianna Senatore, presidentessa dell’Associazione Zoofila Nocerina. Diego avrebbe seguito il mezzo di soccorso fino al pronto soccorso, tentando persino di entrare in ospedale per restare accanto all'uomo, prima di essere allontanato per motivi di sicurezza. Dopo vari tentativi di accedere alla struttura sanitaria, il cane si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. È scattata così una vera e propria gara di solidarietà per ritrovarlo. Il giorno successivo, un volontario dell’associazione lo ha individuato a circa 20 chilometri dall’ospedale, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

