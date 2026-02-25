Dieci anni di Peer Education al Morigia-Perdisa | inaugura un murale

Per l’occasione sarà inaugurato un murale dedicato ai valori del progetto, realizzato dall’artista Luogo Comune con la partecipazione degli studenti e il sostegno della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese Il progetto, attivo da oltre un decennio, punta a prevenire i comportamenti a rischio e il consumo di sostanze tra gli adolescenti, superando il tradizionale approccio informativo per valorizzare il protagonismo degli studenti. Attraverso la metodologia della peer education, i ragazzi diventano promotori di salute tra pari, sviluppando competenze come senso critico, autostima e capacità di ascolto. Per l’occasione sarà inaugurato un murale dedicato ai valori del progetto, realizzato dall’artista Luogo Comune con la partecipazione degli studenti e il sostegno della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche:

Una nuova donazione di libri all'istituto Morigia-Perdisa

Dalla grafica all'enologia: l'istituto "Morigia-Perdisa" apre le porte per l'ultimo open day prima delle iscrizioni

Argomenti discussi: 10 anni di Peer Education all’ Istituto Tecnico Morigia Perdisa di Ravenna; La piattaforma di investimento Mintos cerca di ottenere una licenza bancaria dalla BCE; Mintos avvia l'iter per la licenza bancaria BCE; Castelli: Proroga Arera per l’Appennino centrale per il 2026 è scelta giusta, nessuno resti indietro.

Un murale per celebrare i 10 anni di Peer Education all’ Istituto Tecnico Morigia PerdisaIl 28 febbraio, alle 10, l’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa celebrerà i 10 anni di partecipazione al progetto di Peer Education Tra Rischio e Piacere promosso dall’ U.O.C. Dipendenze Patologiche di ... ravennawebtv.it

È partito all’IIS Merloni Miliani di Fabriano il progetto “Ben-Essere Junior – Peer Education e sani stili di vita”, promosso da #ASTAncona, FarmaCom Fabriano, Comune di Fabriano e Ambito 10 Fabriano. Il progetto prevede momenti di formazione con esperti i - facebook.com facebook