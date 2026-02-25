dialogo sul museo ecco il primo direttore gualdoni

Il primo direttore Gualdoni ha riaperto il dibattito sulle origini del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, nato per valorizzare le collezioni locali e promuovere il Premio Lissone di pittura. La discussione si è concentrata sulle mostre che hanno segnato i primi anni di attività del MAC, che ora festeggia i 25 anni di presenza. Gualdoni ha sottolineato il ruolo centrale dell’istituzione nel panorama artistico della zona. La conversazione continua con nuove prospettive.

Un dialogo sulle origini del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, sulle sue preziose collezioni, sul Premio Lissone di pittura e sulle mostre che hanno caratterizzato i primi anni di attività del MAC, arrivato oggi a un quarto di secolo di presenza sul territorio. È quello che intreccerà l’attuale direttore Stefano Raimondi insieme a Flaminio Gualdoni, che è stato il primo, storico direttore della struttura espositiva di viale Elisa Ancona, dalla sua istituzione come Museo fino al 2005. La chiacchierata sarà al centro di un incontro che si terrà venerdì alle 18 nelle sale del MAC: l’iniziativa fa parte di un ciclo di serate con gli ex direttori artistici che hanno guidato il museo brianzolo, nell’ambito della mostra dal titolo “Opera Viva - Storia di una collezione“, allestita in queste settimane nei quattro piani della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

