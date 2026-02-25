di nancy guthrie ancora nessuna traccia

La figlia, la famosa giornalista statunitense Savannah Guthrie, ha offerto un milione di dollari a chiunque fornisca informazioni utili Martedì la nota giornalista televisiva statunitense Savannah Guthrie ha offerto una ricompensa da un milione di dollari a chiunque fornisca informazioni utili per il ritrovamento di sua madre, l’84enne Nancy Guthrie, scomparsa più di tre settimane fa. La giornalista ha detto che sa che la madre potrebbe essere morta a questo punto, e che la somma sarà corrisposta a chi darà informazioni che permettano di individuare la posizione di Guthrie o di ottenere la condanna di chiunque sia coinvolto nel suo rapimento. Prima di questa erano già state offerte altre due ricompense: una dell’FBI e una di un’associazione non profit di Tucson, entrambe da 100mila dollari. Con ogni probabilità Nancy Guthrie, che ha 84 anni e ha diversi problemi di salute, è stata rapita dalla sua casa di Tucson, in Arizona, nella notte fra il 31 gennaio e il 1° febbraio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

