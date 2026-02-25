Di Chiara | Gol di Troilo poteva essere annullato Lotta Champions? Milan ancora in vantaggio

La 26^ giornata di Serie A è ufficialmente terminata con la vittoria del Bologna con l'Udinese. Il turno appena concluso ha dato risposte importanti per il campionato, in particolare per quanto riguarda la lotta Scudetto. Come noto, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro il Parma di Carlos Cuesta e si trova ora a -10 dall'Inter capolista. Dopo il k.o. casalingo il Milan sembra anche essere rientrato nella lotta Champions. Di tutti questi temi ha parlato l'ex calciatore di Serie A Alberto Di Chiara durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sul gol dubbio di Troilo in Milan-Parma: "C'è il disastro assoluto da parte degli arbitri e del VAR, in generale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

