Desio delle meraviglie Terza vittoria in 7 giorni

Desio ha ottenuto una serie di successi grazie alla determinazione della squadra, che ha conquistato la terza vittoria consecutiva in una settimana. La squadra ha dominato in casa, portando a casa il quarto risultato positivo di fila tra le mura domestiche e il quinto in otto turni del girone di ritorno. La costanza nelle prestazioni sta sorprendendo i tifosi, che seguono con entusiasmo ogni partita. La squadra si prepara già alla prossima sfida.

Terza vittoria di fila (in sette giorni), la quarta sempre in fila in casa e la quinta in otto giornate del girone di ritorno. Numeri che suonano come una dolce melodia alle orecchie dei tifosi della Rimadesio che sabato sera hanno applaudito un altro largo successo dei loro beniamini che dopo questa striscia positiva salgono a quota 28 punti in classifica mettendo tra sé e la quint'ultima ben otto punti, piazzando un robusto 2-0 negli scontri diretti con la Luxarm Lumezzane, l'avversaria di turno battuta 83-67 nel weekend, tutte cose che già con un notevole anticipo potrebbero valere una bella ipoteca sulla salvezza senza passare dai playout.