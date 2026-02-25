Derubarono una prostituta Preso l’ultimo della banda

Un gruppo di quattro giovani ha rapinato una prostituta lungo la Novedratese a luglio 2024, perché volevano prendere i suoi soldi. I carabinieri di Mariano Comense hanno identificato subito tre membri della banda, ma il quarto era ancora a piede libero. Oggi, grazie a una segnalazione, è stato arrestato l’ultimo componente del gruppo. La vittima ha riconosciuto i responsabili durante l’interrogatorio. La polizia ha portato a termine l’arresto.

In quattro, a luglio 2024, avevano rapinato una prostituta lungo la Novedratese. Tre dei giovani autori di quell’aggressione, erano stati identificati subito dai carabinieri di Mariano Comense, ma all’appello mancava il quarto ragazzo che faceva parte di quel gruppo. I militari, sono risaliti ora alla sua identità, grazie a nuova analisi e incroci dei tabulati telefonici. Denunciando alla Procura dei Minorenni di Milano un diciottenne di Proserpio, che all’epoca della rapina aveva 16 anni. La donna, una prostituta rumena di 35 anni, era riuscita a prendere il numero di targa dell’auto su cui erano fuggiti gli aggressori, due dei quali erano scesi e l’avevano avvicinata alle 2 di notte in via Papa Giovanni XXIII a Novedrate, strappandole la borsa che, oltre ai documenti e agli effetti personali, conteneva 500 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

