Dell' orgoglio non ce ne facciamo più niente L' Italrugby non si accontenta più

Ancor più dei risultati, delle vittorie, delle partite competitive contro le corazzate, il vero grande traguardo raggiunto dall’Italrugby è stato cambiare la narrazione nei suoi confronti. Lo spiegano perfettamente le parole di Michele Lamaro dopo la sconfitta per 33-8 con la Francia, dopo essere stati in partita per 70 minuti (parziale di 19-8) e aver ceduto solo in inferiorità numerica. Una partita che poteva essere considerata la “solita” prova d’orgoglio contro un’avversaria oggettivamente fortissima: “Noi dell’orgoglio non ce ne facciamo più niente. Vogliamo di più” ha risposto il capitano azzurro. Questa frase è la pietra tombale su una narrativa che un tempo serviva a tenere l’Italia attaccata al treno del Sei Nazioni, ma che adesso è diventata troppo stretta: le sconfitte onorevoli, a testa alta, l’orgoglio di essersela giocata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Argomenti discussi: Italia, Michele Lamaro dopo il match con la Francia: Dell’orgoglio non ce ne facciamo niente; Quesada: Pochi 8 punti rispetto a quanto fatto; Lamaro: Dell'orgoglio non ce ne facciamo niente; Per l’Italrugby l’orgoglio non basta più, servono i risultati; Questa Italia dell'orgoglio non se ne fa più nulla.

