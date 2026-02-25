Delitti di Villa Pamphili la piccola Andromeda non mangiava da giorni La criminologa | Difficile credere che nessuno abbia notato segnali

La mancanza di cibo, attribuita ai delitti di Villa Pamphili, ha lasciato la piccola Andromeda senza mangiare per giorni. La criminologa evidenzia che è difficile credere che nessuno abbia visto i segnali di sofferenza o disagio. La perizia dovrà chiarire se il disturbo abbia influenzato la capacità della bambina di capire e controllare le proprie azioni in quel frangente. La vicenda resta avvolta da molte domande senza risposta.

“La perizia dovrà accertare non solo la presenza del disturbo, ma il suo impatto diretto sulla capacità di comprendere e controllare le proprie azioni in quel preciso momento”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, criminologa, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma, presidente di Sia (Sociologi italiani associati). (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La vicenda è quella degli omicidi di Villa Pamphili a Roma. 🔗 Leggi su Notizie.com

