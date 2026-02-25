delago e goggia in testa nella discesa di soldeu ledecka sorprende

Nel weekend di Soldeu, sulle piste di Aliga, si è aperta la finestra di allenamento dedicata alla discesa femminile della Coppa del Mondo 2026. Le atlete hanno affrontato la prima prova in vista di un programma che comprende una discesa e due super-G, offrendo una rapida fotografia della forma in previsione delle gare ufficiali che terranno banco sulle nevi andorrane. sul tracciato denominato Aliga a guidare la classifica è stata Ester Ledecka, con il tempo di 1:33.39 realizzato con il pettorale 18. alle sue spalle, a distanza di 0,37 dal tempo di riferimento, si è piazzata Nicol Delago, mentre Sofia Goggia ha concluso a 0,43 dal primo posto. segue al quarto posto Malorie Blanc a 0,46 e al quinto Ariane Raedler a 0,47. le altre italiane non hanno spinto al massimo: Federica Brignone e Elena Curtoni si sono classificate in 17ª posizione, rispettivamente a +1,58 dal leader. Roberta Melesi è finita in 19ª a +1,66, mentre Nadia Delago ha chiuso in 27ª a +2,19. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

