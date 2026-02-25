Del Piero gela l’Inter | Spenta e mediocre Ora Juve serve orgoglio

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 L'ex capitano analizza il ko col Bodø e l'impresa titanica contro il Galatasaray. Nella mattinata di oggi, l’eco del fallimento europeo dell’Inter ha trovato una cassa di risonanza autorevole negli studi di Sky Sport, dove Alessandro Del Piero ha sezionato con lucidità chirurgica l’eliminazione dei nerazzurri. L’ex capitano della Juventus, pur riconoscendo i meriti storici del BodøGlimt, ha puntato il dito sulla mancanza di audacia della compagine di Cristian Chivu, definendo la prestazione di San Siro come un esercizio di ordinaria amministrazione finito in tragedia sportiva. Un monito che l’iconico numero 10 ha poi esteso alla “Signora”, attesa domani da un impegno che lo stesso Del Piero non ha esitato a definire “titanico” rispetto a quello, fallito, dai rivali milanesi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Inter-Juve, Beppe Sala: “Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili, ora fanno i censori”Beppe Sala ha commentato le polemiche nate dopo la partita tra Inter e Juventus, accusando Chiellini e Del Piero di aver fatto simulazioni esagerate.

Del Piero carica la Juve: «Ha davanti un’impresa titanica, deve dare una risposta d’orgoglio. Sarà difficilissimo passare, ma…» Alex Del Piero ha criticato duramente la Juventus, sostenendo che la squadra deve affrontare una sfida quasi impossibile contro il Galatasaray.

COMOLLI and CHIELLINI speak after Inter 3-2 Juventus

Temi più discussi: Del Piero, risposta a Sala su caso Bastoni: Non discuto di calcio con lui; Edozie si gode un sogno che si avvera dopo il gol all'esordio che gela l'Arsenal; Gasperini Ora i punti pesano di più, non vogliamo cedere il 4° posto; Ufficiale: il figlio di Del Piero alla Pro Sesto. Modena su Anelka jr, Shagaxle allo Spezia e Brondbo per il Pescara.

Bergomi-Del Piero, lite a Sky: «L'Inter la squadra più forte»; «Non urlare, rispetta mio pensiero»Un derby d’Italia negli studi di Sky quello andato in scena tra Alessandro Del Piero e Giuseppe Bergomi, rispettivamente ex capitani di Juventus e Inter. Il diverbio è nato nell’analizzare l’ottavo ... corriere.it

Arriva in tv 1996, l'anno di Del PieroCi sono stagioni che non appartengono solo alla storia dello sport, ma diventano memoria collettiva. Il 1996 è una di queste. La nuova produzione originale firmata Sky Sport 1996, L’anno di Del Piero ... corrieredellosport.it

