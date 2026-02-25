Del Piero carica la Juve | Ha davanti un’impresa titanica deve dare una risposta d’orgoglio Sarà difficilissimo passare ma… 

Alex Del Piero ha criticato duramente la Juventus, sostenendo che la squadra deve affrontare una sfida quasi impossibile contro il Galatasaray. La causa risiede nelle recenti prestazioni deludenti e nelle difficoltà di trovare la giusta grinta. Il commento dell’ex campione ha acceso il dibattito tra i tifosi, che ora aspettano di vedere come i giocatori reagiranno in campo questa sera. La partita si preannuncia decisiva per il futuro della squadra.

Alex Del Piero ha parlato della Juventus in vista della sfida di questa sera con il Galatasaray. Vediamo che cosa ha detto l’ex capitano bianconero. Ai microfoni di Sky Sport, Alex Del Piero ha parlato prima dell’Inter, eliminata con il Bodo Glimt, e poi della Juve, impegnata questa sera col Galatasaray. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULL’INTER – « Va sottolineato che il Bodø ha fatto una partita eccezionale, la squadra ha giocato con grande voglia e passione. D’altra parte, c’è anche la compartecipazione dell’Inter: ha fatto troppo poco, è vero. Queste partite le vinci facendo qualcosa in più rispetto alla media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Del Piero, altra occasione: da dove riparte Tobias dopo il flop Sanremo

