Decreto Ucraina sì del Senato e scoppiano le polemiche
A Roma il Senato ha approvato il decreto Ucraina che autorizza la cessione di mezzi ed equipaggiamenti italiani a Kiev. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novità
Decreto Ucraina è legge, ok definitivo dal Senato con 106 sì, 57 no e 2 astenuti, proroga ad invio di armi fino a fine anno
Decreto Ucraina, sì del Senato e “scoppiano” le polemiche
Temi più discussi: Decreto Ucraina, ok definitivo al Senato con la fiducia; Decreto Ucraina: l’Italia tra continuità negli aiuti e ambiguità nel messaggio; Dl Ucraina, governo chiede voto di fiducia in Senato; Passa alla Camera il decreto Ucraina con il voto di fiducia.
Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novitàIl decreto Ucraina sostiene l'emergenza di Kiev con aiuti militari e protezione ai cittadini ucraini in Italia ... ilsole24ore.com
Ok del Senato al decreto UcrainaL'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina, approvando il testo per la conversione definitiva in legge. 106 sì,57 no, due astensioni. rainews.it
Ieri durante il discorso dell’Unione, Trump rivendica i risultati economici e minaccia l’Iran Con l’approvazione del Senato, il decreto Ucraina, che è stato varato in via definitiva Per seguire l'edizione completa del @Tg2 tradotto in #LIS di oggi, mercoledì #25feb - facebook.com facebook
Nel dibattito sul decreto Ucraina ho ricordato che il mondo non è più quello di quattro anni fa, la rilegittimazione di Mosca e i nuovi equilibri globali impongono scelte chiare, non ambiguità. L’obiettivo di Putin è indebolire Nato e Unione europea e una sua vitto x.com