Decreto Ucraina sì del Senato e scoppiano le polemiche

Da tv2000.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma il Senato ha approvato il decreto Ucraina che autorizza la cessione di mezzi ed equipaggiamenti italiani a Kiev. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

