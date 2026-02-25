decine di furti in appartamento a caserta e dintorni smantellata banda criminale di 4 persone

Quattro cittadini albanesi sono stati fermati dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta con l’accusa di appartenere a un gruppo specializzato in rapine e furti in abitazione. L’operazione, condotta il 6 febbraio, ha permesso di ricostruire decine di episodi criminosi avvenuti in tutta la Campania. Centinaia di beni, tra cui gioielli e preziosi, sono stati sequestrati perché ritenuti provento di reato. Quattro fermi a Caserta Decine di colpi in tutta la Campania Sequestrati centinaia di beni rubati Bacheca oggetti rubati: come reclamare i beni Quattro fermi a Caserta La Squadra Mobile della Questura di Caserta ha rintracciato e sottoposto a fermo quattro soggetti di nazionalità albanese. Gli indizi raccolti dagli investigatori hanno portato a ritenere che i fermati facessero parte di un gruppo criminale dedito a rapine e furti in abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

