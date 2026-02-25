Death stranding 2 requisiti pc confermati gtx 1660 basta per grafica minima e uscita 19 marzo

La conferma dei requisiti PC di Death Stranding 2 è stata annunciata da Nixxes Software, responsabile del porting. La causa di questa comunicazione è l’attesa dei fan, che ora sanno che una GTX 1660 basta per la grafica minima. Il gioco uscirà su Steam ed Epic Games Store il 19 marzo 2026. I dettagli tecnici aiutano gli utenti a prepararsi per l’installazione e l’esperienza di gioco. La data di uscita si avvicina rapidamente.

© Mondoandroid.com - Death stranding 2 requisiti pc confermati gtx 1660 basta per grafica minima e uscita 19 marzo

l’atteso Death Stranding 2: On the Beach arriva su pc con dettagli tecnici ben definiti: il porting è affidato a Nixxes Software e la versione per steam ed epic games store è fissata al 19 marzo 2026. le specifiche indicate permettono di iniziare l’esperienza anche con configurazioni di fascia entry-level, garantendo un accesso ampio al titolo. requisiti pc per death stranding 2: on the beach. quattro livelli grafici. il gioco prevede 4 livelli grafici, con requisiti comuni di sistema che prevedono 16 GB di RAM e 150 GB di spazio su SSD. la necessità di archiviazione è quasi raddoppiata rispetto al titolo precedente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com Death Stranding 2: On The Beach, Sony ha svelato i requisiti di sistema per PCSony ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per Death Stranding 2: On The Beach, previsto per il 19 marzo. Death Stranding 2: On the Beach arriva su PC, ecco il trailer con la data di uscitaKojima Productions ha annunciato che Death Stranding 2: On the Beach arriverà su PC il 19 marzo 2026, dopo aver mostrato un trailer durante lo State of Play. Temi più discussi: Svelati i requisiti di sistema per Death Stranding 2: On the Beach su PC; Svelati i requisiti PC di Death Stranding 2: On The Beach; Death Stranding 2 gira sul mio PC? I requisiti di sistema dettagliati ufficiali; Ci gira Death Stranding 2 sul mio PC?. Svelati i requisiti PC di Death Stranding 2: On The BeachKojima Productions ha svelato i requisiti PC di Death Stranding 2: On The Beach, in previsione del lancio imminente. multiplayer.it I requisiti di sistema di Death Stranding 2 per PC sono stati rivelati, con un preset dedicato per i palmariNixxes Software ha condiviso i requisiti di sistema completi per Death Stranding 2: On The Beach. La versione per PC offrirà anche un regalo portatile, pensato per le console portatili di gioco. notebookcheck.it Secondo voi, quale potrebbe essere il regista ideale per girare un eventuale film di Death Stranding E perché proprio Cristopher Nolan - facebook.com facebook DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – Versione PC In uscita il 19 marzo 2026 I bonus pre-ordine includono: • Ologramma personalizzato: Quokka (accesso anticipato) • Battle Skeleton: Silver (Lv1-3) • Boost Skeleton: Silver (Lv1-3) • Bokka Skeleton: Silv x.com