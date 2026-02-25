Death stranding 2 requisiti pc confermati gtx 1660 basta per grafica minima e uscita 19 marzo

La conferma dei requisiti PC di Death Stranding 2 è stata annunciata da Nixxes Software, responsabile del porting. La causa di questa comunicazione è l’attesa dei fan, che ora sanno che una GTX 1660 basta per la grafica minima. Il gioco uscirà su Steam ed Epic Games Store il 19 marzo 2026. I dettagli tecnici aiutano gli utenti a prepararsi per l’installazione e l’esperienza di gioco. La data di uscita si avvicina rapidamente.

l’atteso Death Stranding 2: On the Beach arriva su pc con dettagli tecnici ben definiti: il porting è affidato a Nixxes Software e la versione per steam ed epic games store è fissata al 19 marzo 2026. le specifiche indicate permettono di iniziare l’esperienza anche con configurazioni di fascia entry-level, garantendo un accesso ampio al titolo. requisiti pc per death stranding 2: on the beach. quattro livelli grafici. il gioco prevede 4 livelli grafici, con requisiti comuni di sistema che prevedono 16 GB di RAM e 150 GB di spazio su SSD. la necessità di archiviazione è quasi raddoppiata rispetto al titolo precedente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

