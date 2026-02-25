' Dè Soda Sisters' in scena a Capannoli

L’appuntamento è fissato per sabato 8 marzo 2026 alle ore 21:30 presso il Teatro Comunale di Capannoli, dove tre artiste porteranno in scena uno spettacolo intenso, fatto di musica, racconti e storie di donne e della tradizione popolare toscana. Un’occasione per celebrare la forza, la libertà e la solidarietà femminile attraverso il linguaggio universale dell’arte. La serata prenderà avvio con l’Aperidonna, un momento di incontro e convivialità previsto dalle ore 19:30 presso il Circolo ARCI Capannoli. Un’opportunità per incontrarsi, dialogare e vivere insieme il valore di questa ricorrenza. Questa iniziativa è aperta a tutti, al costo di €10,00 previa prenotazione con messaggio Whatsapp ai numeri 340 8385466 – 339 8580856. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

