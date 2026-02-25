De Raho il pm guru dei 5 stelle usava dossier per far carriera

De Raho, pubblico ministero noto per il suo ruolo nei processi contro i politici, ha utilizzato dossier riservati per avanzare nella carriera. La commissione Antimafia ha scoperto che l’ex procuratore non era estraneo alle pratiche scorrette messe in atto da un collega, che coinvolgevano anche politici. La relazione evidenzia come De Raho fosse consapevole di queste attività irregolari, che coinvolgevano anche intercettazioni non autorizzate. La vicenda apre nuovi interrogativi sulla trasparenza nel settore giudiziario.

© Laverita.info - «De Raho, il pm guru dei 5 stelle, usava dossier per far carriera»

La relazione della commissione Antimafia sull’ex procuratore diventato parlamentare con i 5 stelle: «Non era marginale e sapeva della prassi irregolare messa in atto da Striano per spiare anche i politici». I pm delle inchieste sulle spiate nelle banche dati investigative ai danni di esponenti del mondo della politica, delle istituzioni e non solo, non avrebbero «valutato la gravità intrinseca dei comportamenti del procuratore nazionale antimafia, trattando ciò che avrebbe richiesto massimo rigore come se invece si trattasse di un profilo marginale». 🔗 Leggi su Laverita.info La rabbia della Lega dopo il caso De Raho: "Dossier usati come arma contro di noi"La Lega esprime preoccupazione per il caso dei dossier che coinvolgerebbero il dirigente antimafia Federico Cafiero De Raho, definendoli strumenti usati come arma politica contro il partito. Relazione Antimafia: «Dai pm indagini carenti su de Raho»La relazione antimafia evidenzia come le indagini sui procedimenti di Cafiero de Raho siano risultate carenti, a causa di un approccio superficiale da parte delle procure coinvolte. Temi più discussi: Relazione Antimafia: Dai pm indagini carenti su de Raho; De Raho, il pm guru dei 5 stelle, usava dossier per far carriera; Dossieraggi, tutti contro De Raho. Ma l'opposizione attacca l'Antimafia; La relazione dell’Antimafia su De Raho: Indagini carenti sul caso Striano. Dossieraggio, l'Antimafia inchioda De Raho. Reazioni isteriche a sinistraLa Commissione parlamentare d’inchiesta Antimafia approva a maggioranza, con i voti del centrodestra e l’astensione di Italia Viva, la ... iltempo.it Relazione Antimafia: «Dai pm indagini carenti su de Raho»Su de Raho emerge in modo evidente, dalla lettura organica degli atti, non un quadro di inconsapevolezza o di mera superficialità, ma al contrario l’immagine di un protagonista ... ilsole24ore.com Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «De Raho, il pm guru dei 5 stelle, usava dossier per far carriera» La relazione della commissione Antimafia sull’ex procuratore diventato parlamentare con i 5 stelle: «Non era marginale e sapeva della prassi irregolare mess - facebook.com facebook