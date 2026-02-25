De Laurentiis é pronto a rendersi protagonista tra assemblea di Lega e incontro arbitri

La sua protesta ha prodotto zero riscontri in Figc. Proseguono i contatti per tentare di riformare il sistema arbitrale. È un programma senza contraddittorio, surreali le frasi dell'uomo di Rocchi: "siamo per la centralità dell'arbitro". Direbbe Conte: "ma che significa?" De Laurentiis ed Elkann guidano la battaglia arbitri: vanno trasferiti sotto l’egida della Lega Serie A (ma Simonelli nicchia) Franco Ordine sul Giornale: uniformità di giudizio, Var a chiamata, corsi di aggiornamento (oggi non si fanno per mancanza di fondi) e sorteggio con direttori di gara classificati per fasce Il dialogo tra Var e arbitro in Milan-Parma chiarisce una volta per tutte che ad arbitrare è il Var (che manipola anche) Il povero Piccinini aveva visto l'ostruzione di Valenti su Maignan. Per il Var Camplone non c'è perché "Valenti è sempre di schiena" (sigh). Piccinini subito si adegua come un bravo scolaretto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Simonelli (presidente Serie A) dopo l’Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo»Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

Napoli, per De Laurentiis non solo l'arbitro responsabile del crollo: pronto l'addio a Conte, il successore non è De Zerbi
L'indiscrezione di Bargiggia secondo cui il presidente avrebbe intenzione di rompere col tecnico e affidare gli azzurri a un allenatore emergente. Valigia pronta anche per Manna

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie A
La protesta con Gravina è stata non solo lamentosa (e incazzata) ma anche propositiva. De Laurentiis vuole la riforma del sistema

