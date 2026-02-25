Dazi Trump tira dritto e il mondo cade nell’incertezza

150 giorni di dazi al 15%: il presidente statunitense Donald Trump non si è fermato dopo lo stop della Corte Suprema alla politica daziaria introdotta dal Liberation Day del 2 aprile 2025 e ha cambiato legge di riferimento per provare a impostare la sua offensiva tariffaria. Dall’ International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) del 1977 è passato a una legge del 1974, la Section 122 del Trade Act promulgato quell’anno, per poter alzare i dazi de minimis a tutto il mondo. Gli Usa provano a riscrivere il commercio globale. Si conferma la strategia di fondo di Washington: riscrivere le regole commerciali, imporre un “biglietto d’ingresso” al resto del pianeta per finanziare il mantenimento della globalizzazione a guida Us a, utilizzare i dazi come leva strategica e geopolitica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Leggi anche:

Trump tira dritto e rilancia: "Dazi globali al 15% con effetto immediato"

Comuni montani, governo tira dritto. Santi: "Incertezza insostenibile"

Trump Threatens Tariffs on NATO Members for Noncompliance Over Greenland Takeover.

Temi più discussi: Trump, nuovi dazi dopo stop Corte Suprema: da rimborsi accordo con Ue (e Italia), cosa succede; Dazi, cosa cambia per l'export? Trump li può ripristinare? Domande e risposte; Trump tira dritto e rilancia: Dazi globali al 15% con effetto immediato; Trump alza i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato.

Dazi Usa, da oggi in vigore le nuove tariffe di Trump: per Ue al 15%Da oggi entrano in vigore i nuovi dazi di Donald Trump con tariffe del 15%. Il 24 febbraio segna l'inizio della nuova 'era commerciale' che il presidente degli Stati Uniti è costretto ad avviare dopo ... adnkronos.com

Dopo la sentenza della Corte Trump tira dritto: «Non nuovi dazi globali al 10%, ma al 15%»Donald Trump tira dritto. Il presidente americano non si lascia legare le mani dalla Corte suprema e impone nuovi dazi globali fissandoli prima al 10% e poi, dopo meno di 24 ore, al 15%. bluewin.ch

#dimartedi Dazi Trump, Massimo Giannini punge il governo: "Quando vedo certe immagini mi torna in mente Fracchia: come è buono lei…". x.com

#dimartedi Dazi Trump, Massimo Giannini punge il governo: "Quando vedo certe immagini mi torna in mente Fracchia: come è buono lei…". - facebook.com facebook