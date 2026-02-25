Dazi immigrazione Ucraina | cosa ha detto e cosa no Trump nello Stato dell’Unione 2026

Washington, 25 febbraio 2026 – Il discorso sullo Stato dell’Unione del presidente Donald Trump, tenuto il 24 febbraio 2026 davanti al Congresso riunito in seduta congiunta, è durato quasi 2 ore (1 ora e 47 minuti), rendendolo il più lungo nella storia degli Stati Uniti. Con capelli leggermente spettinati e la tradizionale cravatta rossa, Trump è stato accolto da lunghi applausi dai repubblicani e dal silenzio dei democratici. Presenti in aula il suo gabinetto, i vertici militari e 4 giudici della Corte Suprema; il discorso arriva pochi giorni dopo la sentenza che ha bocciato imposti dalla Casa Bianca senza passare dal Congresso ( leggi qui ). Trump ha esordito con i suoi soliti clichè: “La nostra nazione è tornata. Più grande, migliore, più ricca, più forte che mai. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

