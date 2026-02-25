Davidov il tennista ambidestro che gioca con due diritti | a 15 anni ha già un punto ATP!
La scorsa settimana Teodor Davidov, classe 2010, ha vinto un match dell'M15 Naples, torneo in programma in Florida, conquistando così il suo primo punto nel circuito ATP. Sui social il 15enne è già una piccola star, che deve misurarsi con le critiche al suo stile di gioco. decisamente particolare. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
