Daspo ridimensionato al presidente dell’Acireale dopo la gara con il Messina | il Tar riapre agli allenamenti

La decisione dei giudici amministrativi modifica il provvedimento emesso dopo gli episodi seguiti alla partita del 24 settembre. Di Mauro potrà tornare a seguire la squadra durante la preparazione. Secondo la ricostruzione della polizia scientifica, sarebbe entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco colpendo con la gamba destra allora ingessata un collaboratore tecnico della società giallorossa Arriva una svolta giudiziaria nella vicenda nata dagli episodi avvenuti al termine della partita tra Acireale e Messina dello scorso 24 settembre. Il Tar di Catania ha infatti parzialmente accolto il ricorso presentato dal presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro, ridimensionando il Daspo sportivo disposto dalla Questura etnea e consentendogli di tornare a partecipare agli allenamenti e ai ritiri della propria squadra. Il Daspo era stato adottato in seguito ai fatti verificatisi al termine dell’incontro disputato contro il Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Solidarietà dopo il ciclone, l'Acr Messina devolve parte dell'incasso della gara con l'AcirealeL’Acr Messina ha annunciato che devolverà 2 euro per ogni biglietto venduto per la partita contro l’Acireale, prevista per domenica, alle aziende e alle famiglie colpite dalle recenti mareggiate nella zona messinese.