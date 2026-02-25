Dargen D’Amico vince la serata sul web | il vestito parquet con un significato nascosto fa innamorare anche i negozi di bricolage

A Sanremo gli abiti raccontano storie quanto le canzoni. Il Festival è da sempre anche un palcoscenico di visioni estetiche, dove ogni artista porta sul palco un progetto costruito insieme a designer, stilisti e stylist. E la prima serata del 2026 lo ha confermato con forza: in un mare di completi neri, Dargen D’Amico è entrato in scena con un look che nel giro di poche ore aveva conquistato i social, i meme e perfino i comunicati delle grandi catene di bricolage. Il cantante, in gara con il brano Ai ai, ha indossato un abito con una stampa del tutto inaspettata: un motivo a spina di pesce che riproduce fedelmente il parquet della casa di Ludovico Bruno, direttore creativo del brand Mordecai, firma dell’outfit. Un completo kimono double-breasted completato da occhiali da sole Swarovski, il suo accessorio immancabile, presente in tutte le edizioni sanremesi, e scarpe Vibram realizzate su misura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

