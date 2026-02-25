Danni alluvionali e settore primario aperta la conta su Artea Marras | In campo per adeguare la normativa

Le abbondanti precipitazioni registrate sin dall’inizio dell’anno stanno compromettendo l’equilibrio del settore agricolo in diverse aree della Toscana. Le criticità maggiori si riscontrano nei territori della Maremma e nelle province di Siena e Arezzo, dove si registrano danni significativi alle colture, con un impatto particolarmente severo sulla delicata fase di semina del grano. A fronte dell’allarme sollevato dalle associazioni di categoria dei produttori agricoli, l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Leonardo Marras, ha tempestivamente avviato un’interlocuzione formale con il Ministero dell’Agricoltura (Masaf) e con l’agenzia Artea. L’obiettivo dei vertici regionali è l’individuazione di misure di supporto che risultino compatibili con l’attuale quadro normativo, sia nazionale che comunitario. L’azione istituzionale promossa dalla Regione si articola su due specifiche richieste di deroga ai vincoli imposti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

