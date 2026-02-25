La crescente domanda di competenze specializzate ha spinto molte aziende a investire nella formazione dei dipendenti. Questa tendenza nasce dalla necessità di adattarsi rapidamente alle innovazioni tecnologiche e alle nuove sfide di mercato. Un esempio concreto si vede nelle industrie che, grazie a programmi di aggiornamento, migliorano la qualità dei prodotti e aumentano la competitività. La formazione continua si rivela quindi un elemento decisivo per il progresso economico locale.

"Il futuro non si costruisce spostando le imprese, ma rafforzando i territori in cui vivono e lavorano". Così Giovanni Mantegazza, presidente Confartigianato Monza Brianza, quasi 6.500 iscritte, al summit con la Regione, lunedì a Concorezzo. È una delle voci riunite in Sala di rappresentanza. "Per rendere la Brianza ancora più attrattiva – aggiunge Matteo Parravicini alla guida di Assolombarda provinciale – è necessario ricordare la sua unicità: un ‘fazzoletto di terra’ di 400 chilometri quadrati che, con 81mila aziende e un Pil di 34 miliardi di euro, è il cuore pulsante dell’ economia nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Così l’Italia può ambire a un ruolo di leadership con il modello high-tech economyL’Italia punta a rafforzare la propria posizione internazionale grazie a un modello economico basato sulla tecnologia avanzata.

Agricoltura high tech: il caso della Glasshouse Dyson in Gran BretagnaL'agricoltura high tech sta rivoluzionando il settore, offrendo soluzioni innovative per affrontare le sfide di sostenibilità e sicurezza alimentare.

Argomenti discussi: Dall’high-tech alla chimica. Il ruolo chiave della formazione; Investimenti sull'high-tech in Sicilia: 52 progetti per il bando Step; Reati fiscali: numeri, trend e contrasto high-tech; Dalla tradizione all’high-tech: come Italia e Corea del Sud stanno riscrivendo le regole del potere culturale.

Così l’Italia può ambire a un ruolo di leadership con il modello high-tech economyIl settore della salute, con la farmaceutica e le biotecnologie in prima linea, si colloca al ceIl settore della salute, con la farmaceutica e le biotecnologie in prima linea, si colloca al centro del ... formiche.net

Torneo Evviva il Minibasket 2015 Girone HIGH SERVOLANA 8 TIGROTTI 16 Altro match in trasferta per le nostre Tigri, fortificate dall’ottimo inizio con la Servolana. Questa volta però i ritmi partono subito bene, con un’ottimo gioco veloce e corale. Ne esce u - facebook.com facebook