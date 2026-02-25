Dalle soap al Lumiére Punto e a Capo con Luca Ferrante

Luca Ferrante ha deciso di passare dalle soap alle proiezioni al Lumière, spinto dalla passione per il cinema e dalla voglia di scoprire nuovi mondi. Durante un viaggio in treno, ha osservato i passeggeri, notando come i momenti di viaggio possano rendere speciale anche un semplice scambio di sguardi o un rumore di sottofondo. Questa esperienza lo ha ispirato a cambiare percorso e a dedicarsi con maggiore impegno al cinema.

Un vagone di un treno è sempre un mondo a sé. È lì che entriamo in contatto con persone che ci colpiscono, che sia solo per un fugace scambio di sguardi, per un odore particolare o per un tono di voce. Ed è così anche in 'Punto e a Capo', lo spettacolo della compagnia Asd Accademia, che arriva al Teatro Lumière sabato alle 20,45 e domenica alle 16,45. Una commedia scritta da Marco Falaguasta e diretta e interpretata da Luca Ferrante, doppiatore e attore già noto per i suoi ruoli in alcune serie tv e soap opera che hanno riscosso grande successo in tv, da 'CentoVetrine' a 'Un posto al sole', per approdare poi a 'Il Paradiso delle Signore'.

