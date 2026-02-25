Dall’Ariston ai debiti non pagati | la società dello stilista milanese Mario Dice è in liquidazione

Mario Dice, stilista milanese, si trova in liquidazione a causa di problemi finanziari persistenti. La società ha accumulato debiti che non è riuscita a saldare, portando alla procedura di liquidazione. Le sue creazioni, ammirate anche da celebrità come Annalisa al festival di Sanremo, hanno segnato un’evoluzione nel mondo della moda italiana. La crisi economica ha influito sulle sue attività, spingendo l’azienda verso questa difficile fase. La vicenda continuerà a essere monitorata nelle prossime settimane.

Milano, 24 febbraio 2026 – Le sue creazioni sono state sfoggiate dalla cantante Annalisa durante il festival di Sanremo. Lo stilista ha vestito altre star come Emma Marrone, Virginia Raffaele, Ana Laura Ribas, i Pooh e Claudia Galanti. Collezioni, apprezzate per l'eleganza e l'innovazione firmate da Mario Dice, titolare del marchio omonimo e di una società milanese che nei giorni scorsi è finita in liquidazione, procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente. Un nuovo pesante inciampo nella carriera dello stilista classe 1978, che ad Avellino è già finito sotto accusa per reati fallimentari nell'ambito del crac della società Modus srl.