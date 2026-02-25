Dall' Ariston a Bologna | tutti i concerti degli artisti di Sanremo 2026

Da Angelina Mango a Patty Pravo, da Fulminacci a Sal Da Vinci passando da Levante ed Ermal Meta: questi sono solo alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di Sanremo che passeranno da Bologna per un concerto dal vivo Dopo la 76esima edizione del Festival di Sanremo, alcuni dei protagonisti della competizione canora più ambita in Italia, passano dai palchi della nostra città e ci regalano dei live da non perdere. Chi andare a vedere dopo averli tifati a Sanremo? Ecco una lista dei primi concerti annunciati fra palazzetti, teatri e festival. Dopo la pubblicazione, a sorpresa, dell’album Caramé Angelina Mango arriva nei teatri con “Nina canta nei teatri”, un tour teatrale quasi necessario, per proseguire un percorso di condivisione e sincerità condiviso con il pubblico, che toccherà le principali città italiane, tra cui al Teatro EuropAuditorium il 18 marzo 2026. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

