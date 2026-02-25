Dalla Certosa a Spaccanapoli | la mappa celeste nascosta di Napoli All’Archivio di Stato la guida Inaf

Un viaggio in cinque percorsi alla scoperta dell’anima astronomica della città, tra monumenti orientati verso le stelle e tesori scientifici nascosti. Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 10:00, la Sala Catasti dell’ Archivio di Stato di Napoli ospiterà la presentazione della guida astronomica “Napoli. Seconda stella a destra”. Il volume, voluto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, rientra in un progetto editoriale dell’ Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). Non è soltanto una mappa, ma uno strumento per leggere Napoli da un’altra prospettiva, mettendo in luce il rapporto storico tra la città e la volta celeste. La guida propone cinque itinerari che collegano luoghi di rilievo storico e culturale: dalla Certosa di San Martino, con la sua meridiana monumentale, alla collina di Capodimonte, sede dello storico Osservatorio astronomico; dai “cieli antichi” del Museo archeologico nazionale di Napoli alle esperienze contemporanee del Museo Madre; dal Complesso dei Girolamini alle testimonianze documentali dell’Archivio di Stato, fino a Spaccanapoli, il cui tracciato urbano mostra un preciso orientamento astronomico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

