Dal Senato via libera alla fiducia sul Dl Ucraina La maggioranza esulta mentre le opposizioni denunciano la deriva bellicista dell’esecutivo

Il Senato approva la fiducia sul Dl Ucraina con 106 sì. Maggioranza compatta, opposizioni all’attacco su armi e diplomazia. Una votazione il cui esito era a dir poco scontato e che, proprio come da programma, non ha riservato colpi di scena, segnando per l’ennesima volta la distanza siderale che permane tra la maggioranza e le opposizioni. Dopo il via libera, dai banchi di Fratelli d’Italia è scatatto un lungo e convinto applauso. La senatrice Ester Mieli ha rivendicato una scelta di campo che, a suo dire, precede l’ingresso al governo perché, spiega, “Fratelli d’Italia è sempre al fianco di Kiev ed è consapevole che la resistenza è stata fondamentale”. “La libertà ha un costo”, scandisce in Aula. E ancora: sostenere Kiev non significa alimentare la guerra, ma evitare una pace fittizia. Il ragionamento è chiaro. L’interesse nazionale si difende con la diplomazia, sì, ma anche con fermezza e deterrenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

