Dal Medioevo a oggi | una nuova visita guidata tra Casa Matha e Mercato Coperto

Due luoghi simbolo di Ravenna, Casa Matha e Mercato Coperto, diventano protagonisti di un percorso di visita guidata che invita a riscoprire il legame storico che li unisce e che spesso passa inosservato a chi attraversa quotidianamente il centro storico. Un filo secolare che racconta la città attraverso il cibo, il lavoro e la vita della comunità. L’appuntamento è in programma sabato 28 febbraio, alle 11, ed è dedicato a un viaggio nella Ravenna mercantile dal Medioevo a oggi. Il percorso prende avvio da Casa Matha, istituzione attiva fin dal decimo secolo e riformata nel tredicesimo secolo, cuore delle antiche corporazioni dei pescatori, dei salinari e dei pescivendoli. Qui, per secoli, si sono decise le regole del commercio, garantendo l’arrivo di beni essenziali sulle tavole dei ravennati e controllando prezzi e qualità dei prodotti secondo disposizioni riconosciute dagli statuti comunali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

