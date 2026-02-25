Dal dono di un cuore alla richiesta di verità | il dolore della famiglia di Domenico

Il trapianto di cuore rappresentava l’unica possibilità concreta di sopravvivenza. Quel cuore era arrivato da lontano, frutto di una donazione nata da un’altra tragedia. Poi qualcosa è andato storto. Oggi si indaga per capire se si sia trattato di un errore, o di una concatenazione di errori, lungo una filiera che avrebbe dovuto garantire massima sicurezza. Mentre la magistratura lavora per accertare responsabilità e passaggi critici, resta il dolore di una famiglia che chiede verità. La madre, nel suo intervento, ha affidato a poche parole un senso di smarrimento profondo, parlando di una perdita che non trova spiegazioni e di un’attesa che ora è diventata richiesta di chiarezza. Domenico era seguito dall’ospedale Monaldi di Napoli sin da quando aveva quattro mesi. È lì che si concentrano gli accertamenti per comprendere se vi siano stati errori nella valutazione clinica, se l’espianto del suo cuore sia avvenuto prima della completa verifica dell’idoneità dell’organo donato, se la documentazione sia stata redatta in modo corretto e completo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Morte del piccolo Domenico, il messaggio di Giorgia Meloni: dolore nazionale e richiesta di veritàLa morte di Domenico, un bambino di otto anni, ha suscitato dolore e sconcerto in tutta Italia.

«Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico». Il dolore di mamma Patrizia, che chiede verità sul cuore bruciatoPatrizia Mercolino chiede giustizia dopo la morte di suo figlio Domenico, causata da un cuore trapiantato difettoso all’Ospedale Monaldi di Napoli.

Domenico se ne va e con lui un po' dell'Italia che per lui ha pregato, sofferto e sperato. Un trapianto andato male per errore umano, negligenza, qualcosa che ha dell'incredibile. Possa questa morte dare slancio ancor di più al dono, al dono degli organi, al don

«Le condizioni di Domenico sono in rapido peggioramento» x.com