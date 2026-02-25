Dal covid all' Angelino i 5 anni di Contato alla guida della sanità veneziana

Il 28 febbraio termina il mandato (già prorogato nel 2024) del direttore generale dell'Ulss 3. In un "diario di mandato" servizi, idee e iniziative che hanno scandito gli ultimi 5 anni dell'azienda sanitaria Al termine di un mandato lungo complessivamente cinque anni - con inclusa proroga di due anni da marzo 2024 al prossimo 28 febbraio -, il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato, ha tracciato un bilancio dell'azienda sanitaria sotto la sua guida. Ne è uscito un “Diario di mandato” presentato questa mattina presso la sede di via Don Tosatto a Mestre. «È stato un cammino difficile e pieno di insidie - ha osservato -, che alla prova finale ha dato dei buoni risultati». Il dg ha evidenziato in particolare alcuni riconoscimenti ottenuti recentemente di cui è molto orgoglioso, a partire da quello di Agenas, che ha certificato l'ospedale hub dell'Angelo come il migliore in Italia; o come quelli del centro di valutazione Accreditation Canada, che dopo un lungo monitoraggio ha attestato l'eccellenza delle reti cliniche per la gestione dell'ictus e la gestione del trauma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche:

Addio al professor Maurizio Viecca, primario di Cardiologia: il suo “Protocollo” ha curato i pazienti colpiti dal Covid negli anni della pandemia

Marcello (FdI): "Stop ai ristori Covid alla sanità privata, così si mette a rischio la tenuta del sistema"