Dairago | 17 ballerine emozionate a Casa Sanremo

Diciassette ballerine della scuola di danza Angeli sulle Punte di Dairago hanno vissuto un sogno ad occhi aperti: esibirsi in diretta televisiva a Casa Sanremo. Mercoledì 18 febbraio, le giovani atlete hanno coronato anni di sacrifici e passione con quattro coreografie sul palco dell’hub del festival della canzone italiana, diventato una vetrina per artisti di danza, musical e recitazione coreografata. La scuola di Dairago era stata selezionata a novembre tra le scuole del Nord Italia per partecipare a questa esperienza unica, che ha offerto alle ballerine un’opportunità di crescita sia tecnica che personale. Prima della diretta, il cuore batteva più forte della musica. Le luci si accendono, il brusio si spegne e il tempo sembra volare. Per le ballerine di Dairago, il tempo è volato davvero, tra l’ansia della diretta e la corsa contro il tempo per il cambio dei costumi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

