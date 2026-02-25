Amos Yadlin spiega che le tensioni tra Israele e Iran sono aumentate a causa delle recenti attività militari. La decisione di limitare i voli internazionali deriva dall’aumentato rischio di escalation nel Medio Oriente. Yadlin evidenzia come le opzioni militari o diplomatiche siano sul tavolo, mentre le autorità israeliane monitorano attentamente la situazione. La decisione di non partire questa settimana si basa sulla crescente instabilità nella regione, che richiede grande prudenza.

“La settimana scorsa mi sono concesso di volare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ci penserei due volte prima di volare da Israele all’estero questo fine settimana”. Dopo che così il generale Amos Yadlin ha parlato così lo scorso fine settimana la sensazione è che Israele si preparasse all’intervento militare americano contro l’Iran. Yadlin, uno dei più eminenti ufficiali e strateghi israeliani, ex generale di divisione, capo dell’intelligence e uno dei piloti che, in una missione top secret nel 1981, hanno messo fuori uso le capacità nucleari di Saddam Hussein, ritiene che ci siano cinque scenari possibili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tensioni Usa-Iran, tutte le opzioni di attacco: ecco cos'ha chiesto il presidente TrumpIl presidente Donald Trump ha chiesto di valutare tutte le opzioni per rispondere alle tensioni con l’Iran.

Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militareL’Iran è al centro di proteste prolungate, spingendo gli Stati Uniti a valutare diverse risposte.

Temi più discussi: Dagli accordi all’attacco militare, ecco le opzioni contro l’Iran. Parla Amos Yadlin; A chi danno noia gli accordi internazionali sul clima? Sicuramente agli Usa; Autonomia, via libera agli accordi Cgil all’attacco: Schifani li impugni; Confronto su Floramiata: Accordi non rispettati: Troveremo un’intesa.

Dagli accordi all'attacco militare, ecco le opzioni contro l'Iran. Parla Amos YadlinUno dei più eminenti ufficiali e strateghi israeliani ritiene che nel conflitto contro Teheran ci siano cinque scenari possibili: Un cattivo accordo, un buon accordo, un attacco limitato per rendere ... ilfoglio.it

L'attacco di un drone ucraino scatena incendi nel porto russo di Taman, sul Mar Nero, in vista dei colloqui di pace promossi dagli Stati UnitiGli ultimi attacchi nei combattimenti tra le due parti precedono una nuova fase di colloqui tra gli inviati della Russia e dell'Ucraina, promossi dagli Stati Uniti, che si terranno martedì e mercoledì ... msn.com

Chi parla è Amos Goldberg, professore ordinario di Storia dell'Olocausto all'Università Ebraica di Gerusalemme. Uno che ha passato la vita a studiare lo sterminio e che ha vinto premi per le sue ricerche sul trauma della Shoah. Goldberg è stato chiarissimo: q - facebook.com facebook