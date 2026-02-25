Da Yamal ad Hauge | l' Inter dall' epico al tragico ma c' è uno scudetto che vale come Medicina!

Chi in questi luoghi aveva visto Acerbi non arrendersi al destino e a Lamine Yamal, chi si stropicciava gli occhi per un’impensabile volontà di potenza contro il grande Bayern, ieri ha pagato il biglietto per un altro tipo di spettacolo: in Europa, nel giro di qualche mese, l’Inter è passata dall’epica al tragico. Su suolo italiano, però, potrebbe accadere un viaggio contrario: qui la vecchia delusione può presto trasformarsi in gloria. L’ultimo scudetto, buttato via sul più bello mentre ci si avvicinava proprio al sole della Champions, ha fatto male al club e ai giocatori quasi quanto la sconfitta di Monaco con il Psg: per questo, la possibilità di vincere subito il campionato, schiantando tutta la concorrenza senza la minima pietà, è diventata il principale carburante di stagione. L’Inter ammaccata da questa notte, che resterà tra le peggiori della propria storia recente, tornerà gioco forza a concentrarsi solo sulla Serie A, obiettivo principale, evidentissimo già dalle scorse settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Conte stizzito: «Scudetto? Ma che domanda è. Non parliamo sempre di arbitri, ma ad ogni partita c’è qualcuno che si lamenta. Mi auguro che…» Dopo la sconfitta ai rigori contro il Como in Coppa Italia, Antonio Conte si è mostrato molto seccato.

Hauge a Sky: «Qualificazione storica, San Siro tremava ma abbiamo resistito. Rispetto per l’Inter ma noi…»Hauge ha commentato a Sky la qualificazione storica del Bodo Glimt agli ottavi di Champions League, attribuendo il risultato alla determinazione della squadra.