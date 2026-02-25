Da un anno in vendita il flop del Torino Cairo | Non mi sono arrivate offerte

Il Torino non versa in buone acque, con soli 27 punti in classifica e l'esigente tifoseria granata che, ormai, non perde occasione per contestare la proprietà. In attesa che il cambio di allenatore ( D'Aversa ha preso il posto di Baroni) mostri qualche risultato, è interessante sentire cosa dice il presidente, Urbano Cairo, a cui da tempo, ormai, fischiano le orecchie a forza di sentire cori non proprio festosi al suo indirizzo, con la richiesta, a gran voce, di vendere il club. "Un anno fa dissi pubblicamente che ero disponibile a vendere il Toro - ha ricordato ieri il presidente in conferenza stampa- ma nessuno si è presentato con un'offerta: più di così, non so cosa fare". La tifoseria, sempre più inviperita per i magrissimi risultati, non si placa: "La vedo e la sento - dice Cairo - non mi scoraggia, ma mi dà ancora più determinazione e sento una grande responsabilità di fronte ad oltre un milione di tifosi che amano il Toro: tutto questo disfattismo non serve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Cairo: "Pronto a vendere il Torino, ma non mi sono arrivate offerte"

Leggi anche: Cairo apre alla cessione del Torino: “Disponibile a valutare offerte”

Temi più discussi: Un anno d’oro per il turismo: oltre 1 milione e 400 mila presenze (più 8,5 per cento); Disabilità: in un anno seguite 340 situazioni; Prestiti in crescita da un anno, Tassi sui Mutui in rialzo anche a gennaio; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento.

Lara Comi assolta in appello da corruzione, pena scende a un annoCon l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso 'Mensa dei Poveri' ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in ... ansa.it

Pizzeria «Da Tano», un anno di successi e tante novità per il 2026La pizzeria «Da Tano», in via Baioni a Bergamo, festeggia il suo primo anno di attività: dodici mesi intensi, costruiti passo dopo passo grazie al sostegno dei clienti e, immancabilmente, dei tifosi ... ecodibergamo.it

Finnair: Torino e’ annuale Torino tutto l'anno insieme a Lussemburgo e Valencia A seguito dell’annuncio dello scorso anno relativo all’introduzione dei collegamenti verso Torino, Lussemburgo e Valencia, Finnair ha confermato il potenziamento di queste rotte - facebook.com facebook

Torino, Cairo e la cessione del club: "Un anno fa ho dato la disponibilità. Non ho ricevuto offerte" x.com