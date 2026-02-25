Da trascinatore per lo scudetto a comparsa Lukaku è a un bivio Gazzetta

Deve dare tutto in pochi minuti, per ritagliarsi un nuovo (forse l'ultimo) ruolo protagonista. L'infortunio a Castel di Sangro sembra avergli tolto ciò che con fatica aveva riconquistato. Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Da trascinatore per lo scudetto a comparsa, Romelu Lukaku è a un bivio. Da qui alla fine si gioca molto del suo futuro. Anche in vista del Mondiale. “Per sintetizzare la stagione di Romelu, basterebbero tre fotografie. La prima a terra, a Castel di Sangro, con la coscia stretta tra le mani e le lacrime di dolore. La seconda a Riad, dove il suo ruolo è stato più di motivatore che di giocatore: Neres che corre ad abbracciarlo è stato il segnale di quanto sia importante avere Lukaku all’interno di un gruppo. L’ultima, come detto, è la più amara, con le mani sulla testa dopo il rigore calciato fuori in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

