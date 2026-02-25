Da Monteverde ai Giochi Paralimpici invernali | la dedizione di Carmela Freda

Da Monteverde ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.È un viaggio che non si misura in chilometri, ma in dedizione. La dottoressa Carmela Freda, fisioterapista irpina, sarà nello staff sanitario che accompagnerà gli atleti durante la manifestazione.Presente fin dall’inaugurazione, lavorerà a Milano per tutta la durata dei Giochi.È tra le poche professioniste selezionate.Un incarico che è insieme onore e responsabilità: in questi casi si spera sempre di intervenire il meno possibile, ma si deve essere pronti a tutto.La medicina sportiva vive anche di questa discrezione operosa. La convocazione è arrivata con una telefonata, alla fine di novembre.Un momento semplice, quasi domestico, che però segna un passaggio decisivo.Carmela aveva partecipato al bando del Comitato organizzatore, superando una selezione severa tra centinaia di candidati.Poi il colloquio a Milano. Infine, la scelta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Fino all’alba” è l’inno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026Questa sera allo stadio San Siro di Milano si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

Autostrade per l'Italia e Milano Cortina 2026: siglata la partnership in vista dei giochi olimipici e paralimpici invernaliAutostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno ufficializzato una collaborazione strategica in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

Temi più discussi: Giochi paralimpici invernali Milano - Cortina: anche l'irpina Freda nello staff; Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina: anche l'irpina Freda nello staff; Monteverde, risolto il caso del presunto rapimento della bimba all'asilo. È stato un errore della baby sitter.

Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina: anche l'irpina Freda nello staffDa Monteverde, fisioterapista sfarà parte dello staff sanitario impegnato durante la manifestazione ... msn.com

Faccia a Faccia, due giorni di scacchi e giochi da tavolo a MonteverdeE’ nell’ambito degli appuntamenti previsti dal programma Municipio XII in movimento: dodici note di luce illuminano le feste, che prende forma Faccia a Faccia, un evento dedicato al gioco degli ... ilmessaggero.it

Milano-Cortina 2026: ora brillano le #paralimpiadi ! Dopo l’emozione dei #GiochiOlimpici invernali Milano-Cortina l’Italia è pronta a vivere il cuore più profondo dei Giochi : i Giochi paralimpici invernali #MilanoCortina2026 (6–15 marzo) Non è una cod - facebook.com facebook

Durante i Giochi Paralimpici Invernali, il 47° piano di Torre Allianz, trasformato in un accogliente chalet di montagna, sarà la Casa Paralimpica Italiana del CIP a Milano Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow x.com