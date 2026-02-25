Da guardie a ladri Il Comune predica contro le macchine ASCOLTA il podcast di oggi 25 febbraio

Il Comune ha deciso di intervenire contro le auto in sosta selvaggia, trasformando alcune zone in punti di controllo. La causa è l’aumento di veicoli parcheggiati in modo irregolare, che ostacolano il traffico e creano disagi ai residenti. Le autorità hanno inviato pattuglie per verificare le auto e multare chi non rispetta le regole. Le prime sanzioni sono state già applicate, mentre gli automobilisti continuano a protestare. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodailyLe notizie di oggi, mercoledì 25 febbraio, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i. 🔗 Leggi su Romatoday.it Tinto Brass dà voce a Isola Farnese. Raid fascista agli orti di Garbatella. ASCOLTA il podcast di oggi 9 febbraioTinto Brass torna a parlare di Isola Farnese, mentre a Garbatella un raid fascista colpisce gli orti del quartiere. I pini crollati preoccupano il Campidoglio. Maxi voragine a Roma. ASCOLTA il podcast di oggi 4 febbraioQuesta mattina a Roma si è aperta con una notizia preoccupante: una maxi voragine si è aperta nel centro della città, sotto gli occhi di tutti. Temi più discussi: Caro Salvini, tra guardie e ladri c'è lo Stato; Guardie o ladri? La confusione della cronaca moderna; A Termini le guardie sono ladri. Orbán, elezioni ad alto rischio; KILLER E LADRI DI POLLI IN DIVISA SONO UN BUON SEGNALE. A Termini le guardie sono ladri. Orbán, elezioni ad alto rischioCaro Merlo, sono esterrefatta per la scoperta che alla Coin della stazione Termini 21 tra poliziotti e carabinieri rubavano merce di ogni genere, con una refurtiva di ben 170mila euro. Alla stazione, ... repubblica.it La sicurezza alla rovescia che disgustaL'agente del caso Rogoredo ha disgustato l'opinione pubblica e non solo la sinistra che si pone come la parte lesa della vicenda ... msn.com LabTv. . A Benevento rinnovato il protocollo tra Comune, Asia e Guardie Ambientali per rafforzare vigilanza e gestione dei rifiuti nelle contrade. Previsti nuovi ecopunti videosorvegliati, recinzioni e badge di accesso per garantire una raccolta differenziata di qu - facebook.com facebook