da cannavaro a messi e gascoigne quanti gol nei testi di sanremo

Un po' di calcio abita ovunque, persino nei testi sanremesi. Basta affinare l'udito, dopotutto: quest'anno, nei testi del Festival, compaiono due giocatori (uno è un campione del mondo, l'altro l'impostore per antonomasia) a rinnovare una tradizione che, nel nuovo millennio, ospitava già grandissimi nomi. Ricordate quando parlarono delle scarpe di Messi? E quando a essere tirato in mezzo fu Gascoigne? Ovvero l'ultima trovata di Dargen D'Amico in "Ai ai": "Prendiamo un giorno di riposo. Dai, trova il modo, Carlos Raposo". Scappa un sorriso perchè la metafora è azzeccata: Raposo, citando il connazionale Renato Portaluppi, "è stato il più grande calciatore della storia a non aver mai giocato una partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

