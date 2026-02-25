Curno sequestrati 20 veicoli di lusso per 1,7 milioni | Porsche Bmw e Audi nel mirino dei Carabinieri

Curno. una ventina di veicoli di lusso tra Porsche, Bmw e Audi, per un valore stimato di circa 1,7 milioni di euro, sono stati sequestrati il 3 febbraio scorso dai carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo. L’intervento si inserisce nell’ambito di un’operazione internazionale volta a contrastare un gruppo dedito a frodi su crediti e contratti di leasing, stipulati con documentazione falsificata. Le auto erano nascoste in un garage, pronte per essere utilizzate o cedute in modo illecito. L’indagine, iniziata in Romania verso la fine del 2025 dalla Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo ( Diicot ) e da unità specializzate di Bucarest, Ia?i e Ilfov, aveva già portato al sequestro di veicoli di lusso, contante e lingotti d’oro per oltre 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

