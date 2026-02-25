Curiosità | a La Feltrinelli si presentano i nuovi libri di Don Massimo Tellan l' autore dialoga con la professoressa Parente
Si terrà il 27 febbraio, alle ore 18.30, presso la libreria Feltrinelli di Salerno, la presentazione di "Via Lucis - In cammino con il Risorto" e de "La Scelta - il dilemma davanti alla Croce", di Don Massimo Tellan. A dialogare con l'autore, la professoressa Lorella Parente, teologa e direttrice dell'Ufficio Diocesano Arte e Cultura dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L'incontro sarà moderato dal maestro Antonello De Rosa e da Pasquale Petrosino di Scena Teatro: prevista una folta partecipazione. Massimo Tellan (1967 ), romano di origini friulane, ordinato sacerdote nel 1993 da san Giovanni Paolo II, licenziato in Teologia Spirituale, ricopre vari incarichi nella diocesi di Roma, di cui è Prefetto dal 2022. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
