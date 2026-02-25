Curiosità | a La Feltrinelli si presentano i nuovi libri di Don Massimo Tellan l' autore dialoga con la professoressa Parente

Don Massimo Tellan presenta i suoi nuovi libri alla Feltrinelli di Salerno, dove discute con la professoressa Parente. La causa è la richiesta di approfondire temi di fede e spiritualità, motivata dall'interesse dei lettori. L'incontro si svolge il 27 febbraio alle 18.30 e coinvolge due pubblicazioni che affrontano il cammino con il Risorto e le scelte davanti alla Croce. La libreria si prepara a ricevere il pubblico curioso di ascoltare l'autore.